ياسر برهامى: انتخاب أبو إدريس رئيسًا للدعوة السلفية وإدخال 3 أعضاء جدد

كشف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، عن أنه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للدعوة السلفية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للدعوة اليوم السبت.

وأكد برهامى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس، رئيسًا للدعوة السلفية، ليظل برهامى نائبًا لرئيس الدعوة.

وأوضح برهامى، أنه تم إدخال بعض التغييرات فى تشكيل مجلس الإدارة الجديد، إذ خرج 5 أعضاء، ودخل 3، وأصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوًا، مشيرًا إلى أن غريب أبو حسن، هو أبرز الأعضاء الذين تم قبولهم فى مجلس الإدارة الجديد.

فيما قالت مصادر داخل الدعوة السلفية، إن الدعوة أصرت على عقد هذا الاجتماع بشكل سرى تجنبا لتهديدات جماعة الإخوان، إذ يتجمع فى هذه الجمعية العمومية أكبر عدد من قيادات الدعوة السلفية، ووجودهم فى مكان محدد يُعَد خطرًا كبيرًا من أن يعتدى أعضاء الإخوان على قيادات الدعوة.

وأشارت المصادر إلى أن 10 أعضاء بقوا فى مناصبهم كما هم دون تغيير، أبرزهم الدكتور يونس مخيون، والشيخ أحمد فريد، والشيخ محمد عبد الحميد، والمهندس عبد المنعم الشحات، والشيخ عادل نصر.

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