دبلوماسى فرنسى: مباحثات بين القاهرة وباريس لشراء سفينتى كورفيت جديدتين

أفاد مصدر دبلوماسى فرنسى اليوم، السبت، أن مصر تتباحث مع فرنسا لشراء سفينتى كورفيت جديدتين، وذلك بعد محادثات فى القاهرة أجراها وزير الدفاع "جان ايف لودريان".

وكانت مجموعة "دى سى إن إس" البحرية الفرنسية أبرمت عقدًا مع مصر يقدر بمليار يورو لتسليم أربع سفن كورفيت جويند فرنسية الصنع.

وأضاف المصدر الدبلوماسى، طالبا عدم كشف اسمه، لدى الخروج من اجتماع ضم "لودريان" والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ونظيره المصرى صدقى صبحى: "هناك عرض لشراء سفينتى كورفيت إضافيتين، والمباحثات جارية فى هذا الخصوص".

وكان الوزير الفرنسى بدأ، اليوم السبت، زيارة للقاهرة تستغرق يومين بعد أيام من تسليم فرنسا لمصر أول ثلاث طائرات من 24 طائرة رافال اشترتها الأخيرة فى صفقة مليارية فى فبراير الماضى.

وكانت القاهرة أبرمت مطلع العام مع فرنسا صفقة لشراء 24 طائرة رافال وفرقاطة متعددة المهام على أن يتم التسليم فى أقرب فرصة، والثلاثاء الماضى سلمت فرنسا الفرقاطة وثلاث مقاتلات رافال يقودها طيارون مصريون تلقوا تدريبات فى فرنسا.. وجاء فى بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب، أنه يتم أيضا بحث مسألة تلقى البحرية تدريبات.

وقيمة عقد شراء مصر لجيشها 24 طائرة رافال 5,2 مليار يورو يشمل الفرقاطة وصواريخ، و16 من طائرات رافال تتسع لطيارين وثمانية لطيار واحد.

وتناولت مباحثات لودريان مع مسئولين مصريين تطورات الأزمة فى ليبيا المجاورة، وتخشى مصر فتح جبهة جديدة على حدودها مع ليبيا، حيث سيطر متطرفون على شرق البلاد مستغلين الفوضى المنتشرة منذ سقوط نظام معمر القذافى.