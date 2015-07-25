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نشطاء يدشنون هاشتاج «قول للسيسي شكراً» بعد إنجاز قناة السويس الجديدة

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نشطاء يدشنون هاشتاج «قول للسيسي شكراً» بعد إنجاز قناة السويس الجديدة نشطاء يدشنون هاشتاج «قول للسيسي شكراً» بعد إنجاز قناة السويس الجديدة

هاشتاج قول للسيسي شكراً

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “قول للسيسي شكراً” تعبيراً عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح لدوره الكبير في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، والمقرر افتتاحها 6 أغسطس المقبل.

وغرد أحد رواد “تويتر” عبر الهاشتاج قائلاً: “لقد جاء اليوم الذى سنقف فيه لكى لا نتباهى ولا نتفاخر بما فعلناه لوطننا بل لنعرف ماذا فعل رجال ”.

وقال آخر: “شكرا للسيسى ..والف مليون شكر لربنا انه رئيسى ..يكفى انه رجع لمصر زعامتها وارادتها وخلى تحيا مصر تردد فى كل العالم ..شكراً”.

فيما غردت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة عبر حسابها بـ “تويتر” قائلة: “وسوف يذكر التاريخ أنه خلصنا من الخونه -الإخوان واشكر كل ايد عرقانه حفرت #قناه_السويس_الجديده  وكل مواطن شريف قال تحيا مصر”.

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