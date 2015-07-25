مقتل جندي وإصابة 16 آخرين بالجيش الليبي في اشتباكات ببنغازي

وقالت فاديا البرغثى مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثة الجندى محمد محمود، التى عُرضت على الطب الشرعى وصرّح بدفنها.

وأضافت أن المستشفى استقبل أيضا 16 جريحًا من جنود الجيش، إصابتهم بين خفيفة ومتوسطة، لافتة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وغادر منهم 6 حالات وبقيت 10 حالات تحت الرعاية الطبية.

يُذكر أن مدينة بنغازى شهدت الأيام الماضية قتالًا عنيفا مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

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