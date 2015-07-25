أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج "قول للسيسى شكرا".. لشكر الرئيس بعد إنجاز قناة السويس الجديدة

Google+ Print
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "قول للسيسى شكرا"، تعبيرا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره الكبير فى إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة التى من المقرر افتتاحها 6 أغسطس القادم.

وغرد المصريون برسائل شكر للرئيس عبر الهاشتاج الذى لقى تجاوب ومشاركات كبيرة جدا عبر تويتر، وقال أحد المغردين موجها رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى: "رجعت عزة والمصريين ورفعت راسنا لفوق وعزلت الإخوان الخونة وحققت أمل المصريين بالمشروعات الناجحة ومصر حتبقى قد الدنيا".

وقالت مغردة أخرى "قول للسيسى شكرا وسوف يذكر التاريخ أنه خلصنا من الخونة – الإخوان واشكر كل أيد عرقانه حفرت قناة السويس الجديدة وكل مواطن شريف قال تحيا مصر".

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- بالفيديو.. صفحة الرئيس تدشن هاشتاج "مصر بتفرح" احتفالا بافتتاح القناة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟