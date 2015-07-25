هاشتاج "قول للسيسى شكرا".. لشكر الرئيس بعد إنجاز قناة السويس الجديدة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "قول للسيسى شكرا"، تعبيرا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره الكبير فى إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة التى من المقرر افتتاحها 6 أغسطس القادم.

وغرد المصريون برسائل شكر للرئيس عبر الهاشتاج الذى لقى تجاوب ومشاركات كبيرة جدا عبر تويتر، وقال أحد المغردين موجها رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى: "رجعت عزة مصر والمصريين ورفعت راسنا لفوق وعزلت الإخوان الخونة وحققت أمل المصريين بالمشروعات الناجحة ومصر حتبقى قد الدنيا".

وقالت مغردة أخرى "قول للسيسى شكرا وسوف يذكر التاريخ أنه خلصنا من الخونة – الإخوان واشكر كل أيد عرقانه حفرت قناة السويس الجديدة وكل مواطن شريف قال تحيا مصر".

- بالفيديو.. صفحة الرئيس تدشن هاشتاج "مصر بتفرح" احتفالا بافتتاح القناة