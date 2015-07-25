غداً.. انطلاق مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية

تبدأ غداً مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية على مستوى الجمهورية، حيث ينشر ملفا كاملا بالنسخة المطبوعة لليوم السابع، عن كواليس الصحافة بالمحافظات.

وعلى صفحات اليوم السابع تقرأ غداً ملفا عن الصحافة الإقليمية، تمهيداً لعقد مؤتمر صحفى، تستقبل فيه المؤسسة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الإقليمية، وبدء دورات تدريبية لصحفيي تلك الجرائد، ونشر أبرز الموضوعات، التى تنشر فى تلك الصحف بموقع اليوم السابع، منسوبة لأصحابها.

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