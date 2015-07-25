بالصور..أكاديمية "اليوم السابع" تفتتح أعمال الدورة التدريبية عن"صحافة الفيديو"

نظمت أكاديمية اليوم السابع للتدريب والتطوير، اليوم، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات وتقنيات صحافة الفيديو " والتى شارك فيها عدد من المهتمين المصريين والعرب من مختلف التخصصات والمهن، حيث قام بالتدريب كلا من عمرو جاد مدير تحرير فيديو 7، الموقع الحائز على جائزة يوتيوب الذهبية، كأفضل قناة عربية تفاعلية، وأسامة جميل مخرج تليفزيونى ومنتج برامج وثائقية .

وتضمنت الدورة والتى تستمر لمدة أسبوع على مدار 25 ساعة تدريبية مكثفة، جوانب نظرية وعملية للتدريب على أساسيات صحافة الفيديو بجميع أنواع الكاميرات الاحترافية وكاميرات الهواتف النقالة، والعمل فى اماكن الاحداث و التقاط الصورة وسط الزحام وفى أشعة الشمس وبالأماكن المغلقة والمفتوحة والمرتفعة، كما تضمنت مبادئ عمل المونتاج والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى وعلاقتها بصحافة الفيديو. وقنوات اليوتيوب .

وأكد الزميل محمد ثروت مدير أكاديمية اليوم السابع، أن الدورة تركز على علاقة التطور التقنى بالعمل الصحفى وكيف أصبحت الصورة الالكترونية ( صحافة الفيديو) اكثر قدرة فى التأثير على متلقى الخبر واكثر جذبا له , وبالتالى فالمستقبل لصحافة الفيديو .

وأشار محمد ثروت إلى أن الأكاديمية أعدت مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل، سيتم الاعلان عنها فى الفترة القادمة، والتى تلبى تطلعات وطموحات المتدربين والباحثين عن الترقى المهنى وتحسين مستقبلهم الوظيفى . مثل الصحافة الاستقصائية والتصوير الاحترافى الفوتوغرافى والمتحدث الاعلامى وفنون الجرافيك والانفوجرافيك والاخراج الصحفى والاتجاهات الحديثة فى الخبر الصحفى و كيف تكتب مقالا ؟ والقصة الخبرية و المقال التحليلى الرياضى، الى اخر الفنون الصحفية .



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