موجز المحافظات.. شاب يقتل أمه لزواجها عقب طلاقها من والده

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أنه شهد حى منشأة بشارة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حادثة قتل بشعة، حيث تخلص شاب فى السادسة عشرة من العمر من والدته طعنًا بالسكين انتقامًا منها لزواجها بعد طلاقها من والده.

وقام الشاب بتسليم نفسه للشرطة بعد ارتكابه الواقعة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وأنهى سائق توك توك حياة شقيقه بالتعدى عليه بآلة حادة وتهشم رأسه لخلافات مالية بينهما، تقدر بـ 6000 جنيه، وتمكن ضباط ديرب نجم من ضبط المتهم، وجار إخطار نيابة ديرب للتحقيق، برئاسة إبراهيم سرى الجمل وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كما أصيب 5 تلاميذ بالصفين الثالث والرابع الابتدائى خارج مدرسة سيلة الابتدائية المشتركة لمركز مطاى شمال المنيا، إثر هجوم أحد الكلاب الضالة حال توجههم إلى المدرسة لحضور البرنامج التدريبى لمشروع القرائية، تم نقلهم إلى المستشفى العام بمطاى لتلقى العلاج.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء، عن توجيه حملة أمنية شارك فيها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، لتمشيط المناطق الجبلية وضبط العناصر الإجرامية والتكفيرية الخطرة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط "م.م.س.ش" نائب سابق عن الإخوان، ومقيم الجرايت مركز شرطة بيلا محافظة كفر الشيخ والهارب من محل إقامته، وذلك حال تواجده بقرية بالوظة دائرة القسم.

وقررت نيابة السويس تجديد حبس 18 من عناصر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف، كانت تمكنت حملة مكبرة بقيادة العميد إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد والى رئيس المباحث الجنائية، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى منذ شهرين من ضبط العناصر التى لها نشاط سياسى محرض على العنف بالمحافظة.

وإلى أهم الأخبار:

- شاب بالشرقية يقتل أمه انتقاما منها لزواجها عقب طلاقها من والده

- سائق يهشم رأس شقيقه بشاكوش لخلافهما على 6000 جنيه فى ديرب نجم بالشرقية

- كلب يعقر 5 تلاميذ أمام مدرسة "سيلة" الابتدائية فى مطاى بالمنيا

- أمن شمال سيناء يضبط نائبا إخوانيا عن محافظة كفرالشيخ هاربا بالمنطقة الجبلية

- تجديد حبس 18 إخوانيا بالسويس 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

- مميش: قناة السويس الجديدة قادرة على استقبال الجيل الرابع من السفن العملاقة

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