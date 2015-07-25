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بالفيديو.. الشرطة العمانية تكشف مستجدات البحث عن الشقيقين الإماراتيين

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بالفيديو.. الشرطة العمانية تكشف مستجدات البحث عن الشقيقين الإماراتيين بالفيديو.. الشرطة العمانية تكشف مستجدات البحث عن الشقيقين الإماراتيين

قال النقيب محمد بن سلام الهشامي من إدارة العلاقات العامة في شرطة عمان السلطانية أن جهود البحث عن الغريقين الإماراتيين ما زالت مستمرة، حتى الان، مؤكدا أن عمليات البحث ستتواصل ، على مدار الساعة وطيلة الفترة الماضية.

واكد الهشامي في تصريح لنشرة " علوم الدار "  إن الأجواء الاستثنائية في المنطقة تُعيق إلى حد ما جهود البحث، كما أن  التيارات الهوائية تُصعب من عمليات التعمق في البحر، كاشفا عن أن  المنطقة التي تمت السباحة فيها، صخرية مما زاد من صعوبة البحث فيها.

وأعرب عن أمله في أن يتم العثور على الشقيقين الإماراتيين، خلال الساعات القليلة القادمة وأن يكونا بصحة جيدة، مؤكداً أن فرق مختلفة تقوم بمسح شامل للشريط الساحلي.
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