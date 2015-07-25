مهاب مميش: قناة السويس رمز لمصر الجديدة وإرادة شعبها

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والعضو المنتدب فى بيان صحفى: "إن اليوم هو بداية من المراحل النهائية لبناء قناة السويس الجديد، وفى 6 أغسطس، ستقدم مصر هدية للعالم، التى لن تسهم فقط فى التجارة العالمية، وإثراء الخدمات لقناة السويس، ولكن أيضًا ستساهم فى تحسين حياة الناس من خلال إيجاد فرص عمل وتقديم الخدمات اللوجيستية، وأكثر من ذلك قناة السويس الجديدة ليست ممرا مائيا، أنها رمز لمصر الجديدة وإرادة الشعب المصرى".

وشهد العالم اليوم و للمرة الأولى على الإطلاق، عبور أول قافلة بحرية عملاقة حمولة واحدة منها 133000 طن، كما تم أيضا وبنجاح التجريب التشغيلي للعبور المزدوج لقناة السويس، وعبرت السفن قناة السويس الجديدة فى الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلى، حيث دخلت ثلاث سفن القناة الجديدة فى الإسماعيلية، وعلى متنها حمولة مشتركة من 305 أآاف طن.. ويواكب هذا الحدث، إبحار السفن للمرة الأولى فى الممرات المائية لقناة السويس منذ إنشائها قبل أكثر من قرن من الزمان.. وعبور السفن قبل إزاحة الستار الرسمى لقناة السويس الجديد يوضح قدرة مصر على تحقيق هدفها المتمثل فى فتح قناة جديدة فى غضون 12 شهراً من بدء أعمال الحفر والبناء.

وشملت السفن الثلاث، التى عبرت قناه السويس الجديدة اليوم سفينة Southampton التابعة لشركة APL، والتى تبحر من جدة إلى بورسعيد، وسفينة Cheerness تابعة لشركة Maersk والتى تبحر من سنغافورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفينة Mayssan من البحرين والتى تبحر من جدة إلى إيطاليا.