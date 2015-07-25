الدفاع المدنى يسيطر على حريق منزل بالخارجة وإصابة فرد من رجال الإطفاء

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق شب فى أحد المنازل القديمة بحى الشعلة في مدينة الخارجة ما أسفر عن احتراق محتويات المنزل ولم يسفر الحريق عن أية وفيات باستثناء إصابة أحد أفراد الدفاع المدنى بعد سقوط جزء من جدار المنزل عليه أثناء مكافحته للنيران وتم نقله لمستشفى الخارجة العام لتلقى الإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى أحد المنازل القديمة بمدينة الخارجة ما أدى لاحتراق كل محتوياته وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وأصيب فى الحادث فرد شرطة يدعى أحمد عبد الظاهر محمد شرطي من قوة إدارة الحماية المدنية والإطفاء وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

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