الدفاع المدنى يسيطر على حريق منزل بالخارجة وإصابة فرد من رجال الإطفاء

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق شب فى أحد المنازل القديمة بحى الشعلة في مدينة الخارجة ما أسفر عن احتراق محتويات المنزل ولم يسفر الحريق عن أية وفيات باستثناء إصابة أحد أفراد الدفاع المدنى بعد سقوط جزء من جدار المنزل عليه أثناء مكافحته للنيران وتم نقله لمستشفى الخارجة العام لتلقى الإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان قد ورد إخطار للواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى أحد المنازل القديمة بمدينة الخارجة ما أدى لاحتراق كل محتوياته وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وأصيب فى الحادث فرد شرطة يدعى أحمد عبد الظاهر محمد شرطي من قوة إدارة الحماية المدنية والإطفاء وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.
وكان قد ورد إخطار للواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى أحد المنازل القديمة بمدينة الخارجة ما أدى لاحتراق كل محتوياته وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وأصيب فى الحادث فرد شرطة يدعى أحمد عبد الظاهر محمد شرطي من قوة إدارة الحماية المدنية والإطفاء وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.
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