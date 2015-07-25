بالصور.. محافظ كفرالشيخ يهنئ مدير الأمن الجديد ويشيد بالتكثيف الشرطى

قدم الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ اليوم السبت التهنئة للواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ بمناسبة توليه مهام منصبه، خلال الفترة القادمة متمنياً له التوفيق فى بث الطمأنينة وتعزيز الثقة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالتكثيف الشرطى لفرض الأمن والتصدى لكافة مظاهر الخروج على القانون التى تهدد أمن المواطنين خلال حياتهم اليومية بما يضمن تحقيق الارتقاء بالأداء الأمنى وتعزيز أمن وسلامة للمواطنين.

وتمنى المحافظ دوام التوفيق والنجاح والازدهار فى قيادة قطاع الأمن من أجل تحقيق أمال وطموحات أبناء كفر الشيخ فى وطن آمن مزدهر ينعم جميع أبناءة بالخير والأمان داعيا المولى العلى القدير التوفيق بمهمته، وأن يكون على رأس جهاز الشرطة بالمحافظة حصنًا ودرعا قويا للحفاظ على الاستقرار فى ربوع المحافظة .



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محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن في مكتب مدير الأمن



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جلسة ود بين المحافظ ومدير الأمن



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محافظ كفر الشيخ عند مغادرته لمديرية الأمن