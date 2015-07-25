أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للمحافظة

Google+ Print
غدا.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للمحافظة غدا.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للمحافظة
تحتفل نقابة المهندسين بالإسكندرية، غداً، بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية، بالمشاركة مع إدارة شئون البيئة بمحافظة الأسكندرية، والمتحف القومى بالإسكندرية ، وقصر ثقافة الشاطبى ، وقصر ثقافة الأنفوشى، هيئة النقل العام.

ويبدأ الحفل بمسيرة من أمام المتحف القومى تنتهى بنادى المهندسين ، حيث يقام ورش عمل عبارة عن رسم بالرمال الملونة على شاطىء المهندسين لبعض معالم الإسكندرية يليها عرضا للفنون الشعبية يقدمه فرقة الفنون الشعبية بقصور الثقافة.

كما سيقام حفل غنائى كبير لفرقة كورال الإسكندرية للموسيقى العربية والتى ستقوم بتقديم مجموعة من أشهر الأغانى السكندرية وإحياء للتراث السكندرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365