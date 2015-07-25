غدا.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بالعيد القومى للمحافظة

تحتفل نقابة المهندسين بالإسكندرية، غداً، بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية، بالمشاركة مع إدارة شئون البيئة بمحافظة الأسكندرية، والمتحف القومى بالإسكندرية ، وقصر ثقافة الشاطبى ، وقصر ثقافة الأنفوشى، هيئة النقل العام.

ويبدأ الحفل بمسيرة من أمام المتحف القومى تنتهى بنادى المهندسين ، حيث يقام ورش عمل عبارة عن رسم بالرمال الملونة على شاطىء المهندسين لبعض معالم الإسكندرية يليها عرضا للفنون الشعبية يقدمه فرقة الفنون الشعبية بقصور الثقافة.

كما سيقام حفل غنائى كبير لفرقة كورال الإسكندرية للموسيقى العربية والتى ستقوم بتقديم مجموعة من أشهر الأغانى السكندرية وإحياء للتراث السكندرى.