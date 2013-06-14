العريان: مصر الديموقراطية المستقلة هي السند الشعبي لـ"سوريا"

كتب : سهيلة حامد الجمعة 14-06-2013 14:48

دعم القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، الثورة السورية، وقال: بإذن الله وحده ستنتصر ثورة الشعب السوري، وستفشل كل المؤامرات الدولية واﻹقليمية وغيرها التي تعمل على هدم سوريا العربية الموحدة وهدم ما تبقى من جيشها العربى الحر المقاوم.

واكد أن اﻷيام القادمة ستثبت أن مصر الديموقراطية المستقلة في إرادتها وقرارها هى السند الرسمي والشعبى لشعب سوريا الذى تسببت مغامرات الهواة فى لجوء 4 ملايين من أهله فى مصر ولبنان وتركيا واﻷردن.

وأضاف عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، أن تشتت قوى المعارضة بين وﻻءات متعارضة، وتدمير البنية التحتية لبلد لم يعان غير اﻻستبداد، وثار ضد حزب البعث اﻻشتراكى المستبد وقيادته، ولم يتصور أن يتم تدمير وطنه كما دمروا العراق لتبقى الجبهة الشرقية خاوية، لن يفلحوا، ولن تمر مؤامراتهم، وستنتصر سوريا العربية الحرة الديموقراطية المقاومة.. بإذن الله وحوله وقوته وحده.