أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"النور" بكفر الشيخ: توزيع 66 ألف مطوية ضمن "حملة مصر أقوى من الإرهاب"

Google+ Print

>عقدت أمانة حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور مجدى سليم لمناقشة خطة فعاليات حملة أقوى من الإرهاب التى ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية لمواجهة أفكار التكفير والتفجير.

وأوضحت تقارير اللجان أنه تم توزيع 66 ألف مطوية و 10 آلاف بوستر و100 بانر بمراكز المحافظة العشر.

كما ناقش الاجتماع تقارير وكلاء اللجان النوعية وأمناء المراكز للتعرف على أهم المعوقات التى تواجههم والمشاكل التى يعانى منها المواطن، تمهيدًا للتواصل لحلها.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد خليفة والدكتور محمد نافع وحمدى سراج وكلاء الحزب بالمحافظة وأمناء المراكز وأمناء اللجان النوعية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي