"النور" بكفر الشيخ: توزيع 66 ألف مطوية ضمن "حملة مصر أقوى من الإرهاب"

>عقدت أمانة حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور مجدى سليم لمناقشة خطة فعاليات حملة مصر أقوى من الإرهاب التى ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية لمواجهة أفكار التكفير والتفجير.

وأوضحت تقارير اللجان أنه تم توزيع 66 ألف مطوية و 10 آلاف بوستر و100 بانر بمراكز المحافظة العشر.

كما ناقش الاجتماع تقارير وكلاء اللجان النوعية وأمناء المراكز للتعرف على أهم المعوقات التى تواجههم والمشاكل التى يعانى منها المواطن، تمهيدًا للتواصل لحلها.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد خليفة والدكتور محمد نافع وحمدى سراج وكلاء الحزب بالمحافظة وأمناء المراكز وأمناء اللجان النوعية.



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