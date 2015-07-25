بعد 6 سنوات على رحيله.. هل يعود مايكل جاكسون بأغان جديدة؟

أكد Michael Durham Prince مهندس الصوت السابق للنجم Michael Jackson أنه يملك عشرين أغنية غير منشورة للنجم الراحل الذي توفي في يونيو 2009 لكنها غير مكتملة.

وفي مقابلة مع صحيفة Le Parisien الفرنسية، قال Durham: "أنا لا أملك حق كتابة عنوان هذه الاغاني أو إسماعها لأي كان في الوقت الراهن".

وأضاف: أظن أن ألبومات أخرى ستصدر لكن في الوقت الراهن نركّز على فكرة الكشف عن أغان جديدة كل ستة أشهر، لذا أمامنا عمل كبير. Jackson لم يكن يغني اللازمة خلال التسجيل التجريبي، ويجب إيجاد شخص للقيام بذلك. وستبتّ عائلته وورثته وشركة إنتاج الإسطوانات بالأمر.

وحسب ما ذكر، من المتوقع إصدار سبعة ألبومات جديدة في غضون عشر سنوات تجمع بين أغان غير منشورة وإعادات.

يشار إلى أن Michael Jackson توفي في 25 حزيران/يونيو2009 عن عمر ناهز الخمسين عاماً، إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر "بروبوفول" القوي الذي وصفه له طبيبه لمساعدته على معالجة الأرق الذي كان يعانيه بينما كان يحضّر لإحياء سلسلة من الحفلات في لندن.

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