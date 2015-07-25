أمل بشوشة لا تنفي خطوبتها وتحتفل بعيد ميلادها

أثارت الفنانة أمل بشوشة، بلبلة كبيرة، عندما لبّت دعوة المنتج مفيد الرفاعي إلى دعوة الإفطار التي أقامها في شهر رمضان، وهي بصحبة شاب لبناني وسيم، تردد أنه خطيبها.

وسرعان ما انتشرت صور أمل و"خطيبها" اللبناني على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن أمل لم تعلّق على الموضوع نفياً أو إيجاباً، بل تركت الخبر يتداول بين الناس وفي وسائل الإعلام، ربما لأنها أرادت أن تشير بطريقة غير مباشرة إلى أن الخبر صحيح، ولكن من دون أن تعلن ذلك بنفسها. والأمر الذي عاد وأكد الخطوبة هو ظهورها مع الشخص نفسه في حفل توزيع جوائز "راديو دلتا".

"سيدتي نت" اتصلت بأمل بشوشة، لتبيان منها حقيقة خبر خطوبتها، فلم تنفها ولكن في الوقت نفسه أشارت أنها لا تحب أن تتحدث عن حياتها الخاصة في الإعلام.

من ناحية أخرى، احتفلت أمل أمس الجمعة بعيد ميلادها الـ 33 مع الأصدقاء.