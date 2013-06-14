الجماعة الإسلامية: مليونية الأسبوع القادم برابعة العدوية "دعما للإسلام"

كتب : محمود مالك الجمعة 14-06-2013 15:03

قال الشيخ طارق بدير، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن الجماعة ترفض أي دعوات تخريبية للبلاد يوم 30 يونيو، وترفض الإضرار بالمنشآت العامة والخاصة، وتطالب الجميع بالالتزام بما فيه صالح الوطن.

وأعلن بدير عن قيام الجماعة الإسلامية بتنظيم مليونية الجمعة القادمة بالقاهرة بميدان رابعة العدوية لدعم الإسلام، داعيا أفراد الجماعة الإسلامية بأسيوط للمشاركة في المليونية لدعم الإسلام.

وتهدف المليونية لدعم الدولة ورفض التخريب، وعدم انحياز المواطنين لدعوات تخريب مصر خلال الأيام القادمة.