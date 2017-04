حرب شرسة ضد تايلور سويفت بعد ترشيحها لجوائز MTV Music Awards

بعد تصدّر النجمة العالمية Taylor Swift ترشيحات جوائز MTV Music Awards، أعربت المغنية Katy Perry عن انزعاجها من هذا الأمر، لاعتبارها أنّ Swift لا تستحق هذه الجوائز أو التقدير.

وبحسب ما ورد في صحيفة Daily mail البريطانية، تمنّت Perry لو أنّ Rihanna رشحت عن أغنية Bitch Better Have My Money التي صدرت في اليوم الأخير، قبل انتهاء مهلة الترشّح للجوائز.

وكانت مغنية الراب Nicki Minaj قد احتجّت لأنّ فيديو كليب أغنيتها Anaconda لم يرشّح بين أفضل الفيديوهات لهذه السنة ملمِّحة إلى أن أوساط الموسيقى منحازة ضدّها لأنها سوداء، فيما هم يُفضّلون النجمات ذوات الأجسام النحيلة.

وردّت Swift التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات للجوائز التي توزّع في 30 آب/أغسطس بدعوتها Minaj إلى صعود المسرح معها، إذا فازت.

وكتبت في تغريدة: "أنا لم أبدِ لك إلا الحب والدعم. ولم أعهدك تحرّضين النساء على بعضهن البعض. ربما رجل من الرجال قرصن حسابك".

وقد دخلت Perry النقاش بعد يوم على ذلك، بتوجيه الانتقاد إلى Swift من دون ذكر اسمها، فكتبت في تغريدة لمتتبعيها البالغ عددهم 73 مليوناً: "أرى أنّ من السخرية الحديث عن تحريض النساء على بعضهن البعض مع الاستفادة من أيّ مشكلة لإذلال امرأة أخرى".

ومع أن Swift لم تذكر اسم النجمة، إلا أنّه يُعتقد بشكل واسع أنها كانت تشير إلى بيري.

يُشار إلى أنّ أغنية Swift، واسمها" Bad Blood"، رشّحت لـ7 جوائز، فيما رُشّحت أغنية " Blank Space" لجائزتين إضافيّتين، لينتهي الأمر بمعدّل 9 ترشيحات.



لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"