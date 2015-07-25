أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حرب شرسة ضد تايلور سويفت بعد ترشيحها لجوائز MTV Music Awards

Google+ Print

السبت 25-07-2015 16:41

بعد تصدّر النجمة العالمية Taylor Swift ترشيحات جوائز MTV Music Awards، أعربت المغنية Katy Perry عن انزعاجها من هذا الأمر، لاعتبارها أنّ Swift لا تستحق هذه الجوائز أو التقدير.
وبحسب ما ورد في صحيفة Daily mail البريطانية، تمنّت Perry لو أنّ Rihanna رشحت عن أغنية Bitch Better Have My Money التي صدرت في اليوم الأخير، قبل انتهاء مهلة الترشّح للجوائز.
وكانت مغنية الراب Nicki Minaj قد احتجّت لأنّ كليب أغنيتها Anaconda لم يرشّح بين أفضل الفيديوهات لهذه السنة ملمِّحة إلى أن أوساط الموسيقى منحازة ضدّها لأنها سوداء، فيما هم يُفضّلون النجمات ذوات الأجسام النحيلة.
وردّت Swift التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات للجوائز التي توزّع في 30 آب/أغسطس بدعوتها Minaj إلى صعود المسرح معها، إذا فازت.
وكتبت في تغريدة: "أنا لم أبدِ لك إلا الحب والدعم. ولم أعهدك تحرّضين النساء على بعضهن البعض. ربما رجل من الرجال قرصن حسابك".
وقد دخلت Perry النقاش بعد يوم على ذلك، بتوجيه الانتقاد إلى Swift من دون ذكر اسمها، فكتبت في تغريدة لمتتبعيها البالغ عددهم 73 مليوناً: "أرى أنّ من السخرية الحديث عن تحريض النساء على بعضهن البعض مع الاستفادة من أيّ مشكلة لإذلال امرأة أخرى".
ومع أن Swift لم تذكر اسم النجمة، إلا أنّه يُعتقد بشكل واسع أنها كانت تشير إلى بيري.
يُشار إلى أنّ أغنية Swift، واسمها" Bad Blood"، رشّحت لـ7 جوائز، فيما رُشّحت أغنية " Blank Space" لجائزتين إضافيّتين، لينتهي الأمر بمعدّل 9 ترشيحات.
 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين