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ما هي التغريدات التي أحدثت خلافات بين بيرين سات وزوجها وعائلته؟

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ما هي التغريدات التي أحدثت خلافات بين بيرين سات وزوجها وعائلته؟ ما هي التغريدات التي أحدثت خلافات بين بيرين سات وزوجها وعائلته؟

السبت 25-07-2015 01:25

تداولت بعض وسائل الإعلام التركية خبر وجود خلافات كبيرة بين النجمة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر في "العشق الممنوع" وزوجها المغني الشهير كينان دوغولو وعائلته جراء تغريداتها السياسية في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" المعارضة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته خلال الفترة الأخيرة. وحسب ادعاءات وسائل إعلام محلية فقد تلقت بيرين تحذيراً من حماتها حذّرتها فيها من عواقب تدخلها في الشؤون السياسية قائلة لها: "إن تعليقاتك السياسية قد تلحق الضرر بعائلتنا"،إلا أن بيرين سات لم تعر كلمات حماتها أي اهتمام. وقد تسببت تغريداتها خلافات بينها وبين زوجها كينان بدت واضحة خلال تصويرهما إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات الأجهزة الكهربائية حيث كانا يتعاملان مع بعضهما البعض بطريقة فاترة خلف الكواليس.
وأيضاً تسببت بخلافات أخرى مع إيجي دوغولو زوجة الموسيقي أوزان دوغولو الشقيق الأكبر لزوجها، وتفاقمت الخلافات عندما رفضت بيرين سات حضور عيد ميلاد آريا إبنة إيجي وأوزان دوغولو دون عذر أو مبرر معقول، الأمر الذي دفع بحماتها سربيل دوغولو للتدخل، وتحذير بيرين سات من تغريداتها المتضمنة الكثير من الإنتقادات والتعليقات السياسية في مواقع التواصل الإجتماعي التي تلقى إهتماماً واسعاً من متابعيها ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والتي قد تلحق الأذى بأسرتها وأبنائها وأحفادها.
وظهر الخلاف العائلي للعلن من خلال تجنب بيرين سات التواجد بجانب إيجي دوغولو وحماتها سربيل دوغولو ولجأت للإبتعاد عن موقع جلوسهما أثناء حضورها حفلات زوجها كينان الغنائية الأخيرة في تركيا.

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