حركة الشباب تقتل 3 فى العاصمة الصومالية بينهم سياسى

قالت حركة الشباب المتشددة فى الصومال إنها شنت هجومين على العاصمة مقديشو اليوم السبت حيث قتل مسلحون فى أحدهما عضوا بالبرلمان وحارسه وفى الآخر مسؤولا بمكتب رئيس الوزراء.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب إن الحركة مسؤولة عن حادثى القتل فى حى المدينة بمقديشو.

ونجحت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى طرد عناصر حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة فى 2011 لكنها واصلت هجماتها فى محاولة للإطاحة بالحكومة وتطبيق رؤيتها للشريعة.

وقالت الشرطة إن المسلحين فروا بعد إطلاق النار على مسؤول حكومى فى هجوم نفذوه صباحا وعلى عضو البرلمان عبد الله حسين وحارسه بعد الظهر.

ودأبت الحركة على استهداف سياسيين ومسؤولين فى الصومال وكذلك القوات التابعة للاتحاد الأفريقى والقوات الصومالية. وسبق للشباب شن هجمات فى كينيا المجاورة التى يزورها حاليا الرئيس الأمريكى باراك أوباما بينها مقتل 148 شخصا فى جامعة جاريسا.

واليوم قال أوباما لمضيفيه فى كينيا إن الولايات المتحدة مستعدة لتعاون أوثق فى القتال ضد حركة الشباب.