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طائرات التحالف الدولى تشن 31 غارة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

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طائرات التحالف الدولى تشن 31 غارة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق طائرات التحالف الدولى تشن 31 غارة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة اليوم السبت إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 22 غارة جوية على أهداف لتنظيم داعش فى العراق يوم الجمعة وتسع غارات على مواقعه فى سوريا.

ففى العراق شنت الطائرات سبع غارات بالقرب من الفلوجة استهدفت جسورا ومنشأة لصنع المتفجرات وأهدافا أخرى. كما قصفت الطائرات أهدافا قرب مدن الحويجة وبيجى والحبانية ومخمور والموصل والرمادى وسنجار وتلعفر حيث ضربت وحدات تكتيكية وأسلحة فضلا عن أهداف أخرى.

وقال البيان إن الغارات فى سوريا استهدفت مواقع قتالية ووحدات تكتيكية ومعدات بالقرب من الحسكة والرقة ودير الزور وكوبانى .

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