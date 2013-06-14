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"6 أبريل": الإسلاميون يرفعون شعار "مرسي أو الفوضى"

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"6 أبريل": الإسلاميون يرفعون شعار "مرسي أو الفوضى" "6 أبريل": الإسلاميون يرفعون شعار "مرسي أو الفوضى"
نحذر من ظهور "الإخوان" بالميادين يوم 30 يونيو

كتب : سارة محمد الجمعة 14-06-2013 15:16

أكد حزب 6 أبريل، أن المؤتمرالصحفي الذي عقدته القوى الإسلامية "التابعة لجماعة الإخوان" وخروجه في هذا التوقيت يثبت القلق الشديد الذي تشعر به الأحزاب من دعوة قوى الثورة ليومي 28 و30 يونيو للإطاحة بنظام مرسي وجماعته.

وأشار الحزب، في بيان له، أن الذين ظهروا في مؤتمر حزب البناء والتنمية "نصفهم إرهابيين قتلوا المصريين الأبرياء في الشوارع في الثمانينات والتسعينات والنصف الآخر من المتحولين أصحاب المصالح"، وتابع بيان الحزب أن الغرض من هذا المؤتمر هو توصيل رسالة للرأي العام مضمونها "مرسي أو الفوضي"، وأن الإطاحة بمرسي ستؤدي إلى الفوضى والعنف.

وأعلن حزب 6 أبريل بالتضامن مع تكتل القوى الثورية وباقي القوى الوطنية، بأنهم يقومون بتنسيق مشترك لاحتلال ميادين الثورة يوم 28 يونيو، كما حذر الحزب من ظهور أي من القوى التابعة للإخوان في ميادين الثورة المختلفة وأمام قصر الاتحادية.

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