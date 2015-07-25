"فتح" تدعو للحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير أدائها

أكد المجلس الاستشارى لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.

وقال المجلس الاستشارى لحركة فتح فى بيان صحفى فى ختام دورة اجتماعاته التاسعة التى عقدها فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم السبت إن منظمة التحرير "هى الإنجاز الوطنى الأبرز وحاملة راية الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف لشعبنا، مع التأكيد على أهمية وتطوير أدائها وتجديد شرعيتها وفعاليتها على أساس البرنامج الوطنى المقر من المجلس الوطنى والمجلس المركزى للمنظمة بدوراته المتعاقبة".

وأكد أهمية انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة فى موعده (فى نوفمبر المقبل) وفق توصيات محددة حول تطبيق النظام الأساسي، ليضمن فعالية الأطر وإدماج الأعضاء والكفاءات والقيادات السابقة بمجالس حركية تضمن استمرار عطائهم والاستفادة من تجاربهم .

وأشار إلى أن حركة فتح ستستمر بجهدها لتوحيد النظام السياسى الفلسطينى وإنهاء الانقسام.داعيا حركة حماس للتجاوب مع ذلك للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطينى وقضيته فى مواجهة الاحتلال وسياساته.

ودعا المجلس الاستشارى لفتح للاستفادة القصوى من المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين كدولة غير عضو فى الأمم المتحدة، فى كل التحركات الدولية، وتفعيل قنوات الاتصال الحركى والوطنى مع الدول والبرلمانات والأحزاب والمجتمع المدنى فى مختلف القارات.

وشدد المجلس على "ضرورة توحيد مرجعيات العمل الوطنى فى القدس وتوفير كل أشكال الدعم السياسى والمادى لصمود أهلنا هناك فى مواجهة سياسات العزل والتهجير والتهويد، واعتبار أن القدس خط أحمر وأن لا حل ولا سلام ولا دولة دوت القدس عاصمة لها".