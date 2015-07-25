رئيس الأمن العام البحرينى: إيران تسعى لنشر الفوضى والطائفية فى البلاد

قال رئيس الأمن البحرينى طارق الحسن، إن المتورطين الثلاثة فى تهريب متفجرات شديدة الخطورة وأسلحة آلية وذخائر إلى داخل البلاد عبر البحر على ارتباط بالحرس الثورى الإيرانى، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة تتعقب المزيد من هذه العناصر، وذكر: "رصدنا قاربين منذ فترة وألقينا القبض على أحدهما ونتعقب المزيد".

وأضاف "الحسن" خلال لقاء له عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية عبر الأقمار الاصطناعية من المنامة، أن إيران تتدخل بشئون بلاده الداخلية منذ زمن وتحاربها عبر وسائل إعلامها كما أنها سعت لبث الفوضى ونشر الطائفية فى البحرين بهدف زعزعة الاستقرار والأمن، مطالبًا بضرورة ضبط الحدود البرية والبحرية مع إيران.

وكان وزير الداخلية البحرينى قد أعلن عن أن السلطات أحبطت عملية إدخال مواد متفجرة إلى البلاد واعتقلت شخصين أحدهما تلقى تدريبًا فى إيران.

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