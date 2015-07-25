أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الأمن العام البحرينى: إيران تسعى لنشر الفوضى والطائفية فى البلاد

Google+ Print
رئيس الأمن العام البحرينى: إيران تسعى لنشر الفوضى والطائفية فى البلاد رئيس الأمن العام البحرينى: إيران تسعى لنشر الفوضى والطائفية فى البلاد
قال رئيس الأمن البحرينى طارق الحسن، إن المتورطين الثلاثة فى تهريب متفجرات شديدة الخطورة وأسلحة آلية وذخائر إلى داخل البلاد عبر البحر على ارتباط بالحرس الثورى الإيرانى، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة تتعقب المزيد من هذه العناصر، وذكر: "رصدنا قاربين منذ فترة وألقينا القبض على أحدهما ونتعقب المزيد".

وأضاف "الحسن" خلال لقاء له عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية عبر الأقمار الاصطناعية من المنامة، أن إيران تتدخل بشئون بلاده الداخلية منذ زمن وتحاربها عبر وسائل إعلامها كما أنها سعت لبث الفوضى ونشر الطائفية فى البحرين بهدف زعزعة الاستقرار والأمن، مطالبًا بضرورة ضبط الحدود البرية والبحرية مع إيران.

وكان وزير الداخلية البحرينى قد أعلن عن أن السلطات أحبطت عملية إدخال مواد متفجرة إلى البلاد واعتقلت شخصين أحدهما تلقى تدريبًا فى إيران.


>- البحرين تستدعى سفيرها من إيران للتشاور بعد تصريحات طهران العدائية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365