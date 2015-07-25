معارك عنيفة بدرعا وقوات الأسد تلقى براميلاً متفجرة لإعاقة تقدم المعارضة

ألقت مروحيات الجيش السورى براميلاً متفجرة على قرى محافظة درعا الواقعة تحت سيطرة مسلحى المعارضة ، عقب هجوم شنته المعارضة المسلحة وجبهة النصرة "المتطرفة" على مواقع النظام فى المحافظة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت عن المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) قوله ، إن المعارك تركزت فى المربع الأمنى بمنطقة المحطة داخل محافظة درعا ؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود قوات النظام ، بالإضافة إلى سقوط عدد من الضحايا فى قرى ريف درعا الواقعة تحت سيطرة "الجيش الحر".

فيما أفاد ناشطون مدنيون سوريون "بأن مقاتلى الجيش الحر يحققون مكاسب كبيرة فى الحروب الدائرة بينها وبين قوات النظام فى جنوب سوريا ؛ مما دفع قوات الأسد إلى محاولة إعاقتهم بواسطة هجمات عنيفة وشرسة باستخدام البراميل المتفجرة".

يشار إلى أن الهجوم الجديد الذى دار اليوم بين النظام السورى وفصائل المعارضة المسلحة ، جاء بعد أن أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية المؤلفة من مجموعات مقاتلة عدة ، استئناف معركة تحرير درعا ، بعد نحو شهر من هجوم مماثل شنته على المدينة ، لم يحقق هدفه بسبب خلافات داخلية.