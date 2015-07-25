مقتل 6 أشخاص بينهم مسئول فى هجومين لحركة الشباب بالصومال

قالت الشرطة الصومالية اليوم السبت، إن حركة الشباب الصومالية المتشددة قتلت ستة أشخاص من بينهم مشرع ومسئول حكومى كبير فى هجومين بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة على حسن كولمى، إن المشرع عبد الله حسين محمد وحرسه الشخصيين قتلوا برصاص أطلق من سيارة مسرعة، مشيراً إلى أن المسلحين استطاعوا الهرب.

وذكرت الشرطة أن مدنيين لقيا حتفهما أثناء تبادل إطلاق نار بين المهاجمين وحراس شخصيين آخرين.

وقال المسئول الأمنى البارز محمد حسن إن سعيد على صالح وهو مسؤول حكومى بارز فى مكتب رئيس الوزراء قتل فى وقت مبكر اليوم السبت فى إطلاق نار من سيارة مسرعة أيضا فى العاصمة.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجومين فى محطة الاندلس الإذاعية المؤيدة لهم.

ودأبت الشباب على مهاجمة مسؤولى الحكومة والمدنيين فى الصومال ونفذت هجمات فى كينيا منذ عام 2011 بعد أن دخلت القوات الكينية الصومال لمساعدة الحكومة فى قتال المجموعة المتشددة.

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