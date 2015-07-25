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انتهت قرعة المونديال - مصر تنتظر منافسها الأول.. مواجهة سهلة للفراعنة

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انتهت قرعة المونديال - مصر تنتظر منافسها الأول.. مواجهة سهلة للفراعنة انتهت قرعة المونديال - مصر تنتظر منافسها الأول.. مواجهة سهلة للفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

تعرف على طريق مصر

تعرف على طريق المنتخبات العربية إلى روسيا 2018.

تعرف على القرعة الإفريقية بالكامل

وتقام القرعة في سان بطرسبرج الروسية بحضور بعض نجوم كرة القدم على رأسهم رونالدو البرازيلي، فابيو كانافارو الإيطالي، دييجو فورلان الأوروجواني وصامويل إيتو الكاميروني.

كل منتخبات العالم ستتعرف على منافسها الأول في طريقها للوصول لمونديال روسيا 2018.

القرعة ستشمل جميع قارات العالم باستثناء آسيا. بتواجد 52 منتخبا من أوروبا و53 منتخبا من إفريقيا إلى جانب قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

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** منتخب السودان ضد منتخب زامبيا

** منتخب تنزانيا ضد منتخب مالاوي .. والفائز سيواجه منتخب الجزائر

** منتخب تشاد ضد منتخب سيراليون .. والفائز سيواجه منتخب

** منتخب ساو تومي ضد منتخب أثيوبيا .. والفائز سيواجه منتخب الكونجو

** منتخب جامبيا ضد منتخب نامبيا .. والفائز سيواجه منتخب غينيا

** منتخب جنوب السودان ضد منتخب مورتانيا .. والفائز سيواجه منتخب تونس

** منتخب الصومال ضد منتخب النيجر .. والفائز سيواجه منتخب الكاميرون.

** صامويل إيتو يستعد لسحب القرعة.

** بداية مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

** انطلاق الأجواء الاحتفالية الروسية قبل بداية مراسم القرعة.

** الكلمة الآن من لاديمير بوتين رئيس روسيا قبل انطلاق قرعة مونديال 2018 ومعرفة المنافس الأول للمنتخب المصري.

** انطلاق حفل مراسم القرعة.

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