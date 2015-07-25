التشكيل - متعب يقود هجوم الأهلي أمام النجم.. ورزق في الوسط

يقود عماد متعب هجوم الأهلي في مواجهة النجم الساحلي التونسي اليوم السبت، في ثالث جولات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية.

ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 4 نقاط.

ويلعب محمد رزق في وسط الملعب مع حسام غالي، لتعويض غياب الموقوف حسام عاشور.

ويفتقد الأهلي جهود شريف حازم للإيقاف بعد تلقيه الإنذار الثاني، إلى جانب غياب حسام عاشور بعد الطرد أمام الترجي التونسي.

ويأتي تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: باسم علي - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل

الوسط: حسام غالي - عبد الله السعيد - محمد رزق - وليد سليمان - مؤمن زكريا

الهجوم: عماد متعب