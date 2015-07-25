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تعرف على تفاصيل عرض الزمالك على سموحة لضم إبراهيم عبد الخالق

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تعرف على تفاصيل عرض الزمالك على سموحة لضم إبراهيم عبد الخالق تعرف على تفاصيل عرض الزمالك على سموحة لضم إبراهيم عبد الخالق

اقتربت صفقة انضمام إبراهيم عبد الخالق نجم وسط سموحة إلى الزمالك من الحسم. والنادي الأبيض قدم عرضه الرسمي للفريق السكندري.

وكان الزمالك قد أبدى اهتماما باللاعب وحصل على توقيعه بالفعل وفقا لما أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفرج عامر نظيره في سموحة.

وأكد عبد الخالق عن قرب انضمامه للزمالك رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد وصول خطاب من القلعة البيضاء لفريقه يطلب ضمه بشكل نهائي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يعرض على سموحة دفع 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعارة أحمد علي ويوسف أوباما للفريق السكندري.

ولايزال الزمالك ينتظر رد سموحة على العرض الأبيض.

يذكر أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق رغبته في ضم أوباما وعلي من الزمالك، مؤكدا أنه حصل على الموافقة المبدئية من اللاعبين.

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