دولار فيلم تنعي «الميهي»: وداعًا رائد التجريب بالسينما المصرية

نعت شركة دولار فيلم وفرعها الإنتاجي نيو سينشري، المخرج والسيناريست الراحل رأفت الميهي، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 74 عامًا، لتخسر السينما المصرية واحدًا من رواد التجريب بها، وكاتبًا من أبرز كتاب السيناريو عبر تاريخها الطويل.

الميهي من مواليد 25 سبتمبر عام 1940، تخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم حصل على دبلوم معهد السينما سنة 1964.

كتب رأفت الميهي أول سيناريوهاته فيلم “جفت الامطار”سنة 1966، وأصبح أبرز أبناء جيله من كتاب السيناريو، في سبعينات القرن العشرين تعاون مع المخرج كمال الشيخ في أفلام: “غروب وشروق” و “شئ فى صدري” و “الهارب” و “على من نطلق الرصاص”.

وفي عام 1981 أعلن رأفت الميهي عن نفسه كمخرج سينمائي عندما عرض فيلمه الأول “عيون لا تنام” عن مسرحية “رغبة تحت شجرة الدردار” ليوجين او نيل، ثم تلى ذلك الفيلم سبعة أفلام “الأفوكاتو” 1984 “للحب قصة أخيرة” 1986 “السادة الرجال” 1987 “سمك لبن تمر هندي” 1988 “سادتي آنساتي” 1990 “قليل من الحب كثير من العنف” 1995 “ميت فل”و “تفاحة” 1996 “ست الستات” 1998 “عشان ربنا يحبك” 2001.

شاركت أفلامه في أكثر من مهرجان دولى مثل : (كارلو فيفارى فالنسيا برشلونه باستيا نيودلهي القاهره)، أخذت أفلامه جوائز كثيرة، حيث حصل فيلم “الأفوكاتو” على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان V. V سنة 1985، وكما حصل فيلم “للحب قصة أخيرة” على جائزة خاصة في مهرجان كارلو فيفارى، وحصد فيلم “قليل من الحب كثير من العنف” الجائزة الأولى في المهرجان القومي الخامس للأفلام الروائية سنة 1995، و الجائزة الاولى في المهرجان القومي الخامس للأفلام الروائية سنة 1995، وآخر أعماله مسلسل “وكالة عطية”.