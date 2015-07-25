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القبض على هارب من 28 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

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القبض على هارب من 28 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية القبض على هارب من 28 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على هارب من 28 حكمًا قضائيًا.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية بالقبض على المدعو (أ.ع.أ) 35 سنة عاطل مقيم بأبو سلطان مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 28 حكمًا قضائيًا بلغ إجمالى العقوبة 41 سنة و35 ألف جنيه كفالات.

تم التحفظ على المتهم وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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