أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أطباء الكبد يؤكدون بدء تجربة السوفالدى والهارفونى فى علاج الأطفال قريبا

Google+ Print
أطباء الكبد يؤكدون بدء تجربة السوفالدى والهارفونى فى علاج الأطفال قريبا أطباء الكبد يؤكدون بدء تجربة السوفالدى والهارفونى فى علاج الأطفال قريبا
أرسل قارئ مصاب بفيروس "سى" نداءً إلى وزير الصحة، يطالب من خلاله بعلاجه هو وأطفاله الثلاثة المصابين بفيروس "سى".

قال المريض "أعانى من فيروس سى وآخذ علاجا أنا وأولادى الثلاثة، حيث إنهم أصيبوا بالفيروس عدوى منى وأخذوا الإنترفيرون، ولكن لم يأتِ معهم بنتيجة، وأريد العلاج الجديد لأولادى لأنهم أقل من 18 سنة وكل يوم يمر علينا بموت أنا وأولادى من فيروس "سى"، أرجو الرد، حيث إن لدى أسرة مكونة من خمسة أفراد 3 منهم مصابين بفيروس "سى".. يارب وزير الصحة يسمع كلامى".

وبسؤال الدكتور محمد الجندى أستاذ كبد الأطفال بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، ورئيس الجمعية المصرية والعربية للجهاز الهضمى والكبد والتغذية فى الأطفال عن العلاجات الجديدة وإمكانية استخدامها فى الأطفال، وكيفية الحصول عليها، أوضح أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على استخدام الأدوية الجديدة فى الأطفال أقل من 18 عاما، لكن هناك مشروع تجريبى لاستخدام الأدوية الجديدة فى الأطفال من 3 سنوات إلى 18 عاما بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية.

وأشار "الجندى" إلى أن من يرغب فى إجراء تجربة عملية يمكن أن يذهب لمعهد الكبد بجامعة بشبين الكوم لتسجيل اسمه لأخذ العلاج الجديد، حيث يتم تجربة السوفالدى مع الريبافيرين لمدة 3: 6 شهور وقمنا بعمل حبوب صغيرة بدلا من 400 ملجم قمنا بتخفيضها إلى 200 ملجم صنعت خصيصا للأطفال من السوفالدى المصرى والأمريكى، ولكن بجرعات أقل من التى يتناولها البالغون.

وقال إنه سيتم تجربة عقار الهارفونى على الأطفال بجرعة أقل من الكبار، حيث إنه سيتم تناوله من 3 : 6 أشهر، وبجرعة أقل فى الأطفال حسب وزن الطفل.

وأوضح "الجندى" أن العلاج باستخدام حقن الانترفيرون فى الأطفال تم توقفه على مستوى وحاليا فى انتظار استخدام الأدوية الجديدة فى الأطفال.
>وقال إنه بمجرد تجميع عدد من الأطفال حوالى 100 طفل سيتم تجربته عليهم للبدء فى استخدامه فى علاج الأطفال المصابين بفيروس "سى" مشيرًا إلى أنه كان يتم فى السابق استخدام حقن الانترفيرون فى علاج الأطفال مع الريبافيرين بجرعات طبقا لوزن الطفل وحاليا تم توقف العلاج باستخدام حقن الانترفيرون وفى انتظار تطبيق البروتوكول العلاجى الجديد باستخدام الأدوية الجديدة التى ثبت فعاليتها وأمانها فى البالغين خلال الشهور الماضية.

جدير بالذكر أن هناك عيادة متخصصة لعلاج مرضى فيروس سى من الأطفال بالمعهد، ويمكن تسجليهم فى قسم كبد الأطفال بالمعهد للحصول على العلاجات الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي