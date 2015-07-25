أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للنساء.. 5 نصائح لحماية المناطق الحساسة من الاسمرار

Google+ Print
للنساء.. 5 نصائح لحماية المناطق الحساسة من الاسمرار للنساء.. 5 نصائح لحماية المناطق الحساسة من الاسمرار
البقع البنية والمناطق السمراء والغامقة من أكبر المشاكل الجمالية التى تصيب المرأة وتسبب لها ضيقا شديدا.

أسباب اسمرار المناطق السمراء


>تعد المناطق الحساسة من أكثر المناطق عرضة للإصابة بتصبغات البشرة، تبعا لرأى أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، والتى ترجع سبب المشكلة إلى حساسية البشرة فى تلك المناطق، وزيادة نسبة إفراز الميلانين (المادة الصبغية) للعمل على حماية البشرة من الالتهابات.

نصائح لوقاية المناطق الحساسة من الاسمرار


>للوقاية من اسمرار المناطق الحساسة، تنصح هديل باتباع النصائح التالية:
>1- احرصى على بقاء تلك المنطقة جافة طوال الوقت.
>2- ارتدى الملابس الداخلية القطنية بدلا من تلك المصنعة من الألياف الصناعية.
>3- السمنة وزيادة الوزن من أكبر الأسباب التى تؤدى إلى اسمرار المناطق الحساسة، نتيجة لاحتكاك البشرة، وبالتالى فخسارة الوزن هى وسيلة ضرورية للوقاية من اسمرار المناطق الحساسة.
>4- لا تسرفى فى استخدام مستحضرات التنظيف، وخاصة تلك التى تستخدم لتنظيف بشرة الجسم، حيث تحتوى على نسب عالية من العطور والمركبات الصناعية.
>5- استخدمى مضادا للالتهاب بعد نزع الشعر من تلك المنطقة، وخاصة عند استخدام الوسائل التى تعتمد على نزع الشعر من الجذور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365