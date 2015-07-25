للنساء.. 5 نصائح لحماية المناطق الحساسة من الاسمرار

البقع البنية والمناطق السمراء والغامقة من أكبر المشاكل الجمالية التى تصيب المرأة وتسبب لها ضيقا شديدا. أسباب اسمرار المناطق السمراء

>تعد المناطق الحساسة من أكثر المناطق عرضة للإصابة بتصبغات البشرة، تبعا لرأى أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، والتى ترجع سبب المشكلة إلى حساسية البشرة فى تلك المناطق، وزيادة نسبة إفراز الميلانين (المادة الصبغية) للعمل على حماية البشرة من الالتهابات. نصائح لوقاية المناطق الحساسة من الاسمرار

>للوقاية من اسمرار المناطق الحساسة، تنصح هديل باتباع النصائح التالية:

>1- احرصى على بقاء تلك المنطقة جافة طوال الوقت.

>2- ارتدى الملابس الداخلية القطنية بدلا من تلك المصنعة من الألياف الصناعية.

>3- السمنة وزيادة الوزن من أكبر الأسباب التى تؤدى إلى اسمرار المناطق الحساسة، نتيجة لاحتكاك البشرة، وبالتالى فخسارة الوزن هى وسيلة ضرورية للوقاية من اسمرار المناطق الحساسة.

>4- لا تسرفى فى استخدام مستحضرات التنظيف، وخاصة تلك التى تستخدم لتنظيف بشرة الجسم، حيث تحتوى على نسب عالية من العطور والمركبات الصناعية.

>5- استخدمى مضادا للالتهاب بعد نزع الشعر من تلك المنطقة، وخاصة عند استخدام الوسائل التى تعتمد على نزع الشعر من الجذور.

شبكةعيونالإخبارية

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