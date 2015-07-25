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بالصور.. مجلس مدينة الأقصر يزيل شادرًا غير مرخص لبيع اللحوم

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أزالت رئاسة مدينة الأقصر فى حملة مصغرة شادر لبيع اللحوم غير مرخص ملاصق لسور مدرسة أبو الحجاج الابتدائية بشارع صلاح الدين.

جاء ذلك بمشاركة الملازم أول نصر الشافعى من ضباط شرطة المرافق، والمهندس حجاج يوسف رئيس حى جنوب، وسعد توفيق مدير فرقة الإنقاذ ونائبه أحمد عبد العزيز نائب وعمال النظافة بالحى.

وعقب إزالة الشادر أودعت الحملة كافة إشغالات فى الحى "القرطة التى تساعد الجزار على تقطيع اللحوم، وتندة مصنوعة من الحديد و2 كرسى" وحررت محضر بالمخالفة.

وصرح العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، أن الحملات مستمرة لتنفيذ خطة محمد بدر محافظ الأقصر، لتطهير الشوارع والميادين من الباعة الجائلين وإخلاء الأرصفة للمشاة والقضاء على الانفلات والتكدس المرورى والتصدى لكافة المخالفات والظواهر السلبية من أجل عودة المظهر الحضارى للمحافظة.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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