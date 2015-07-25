مدير أمن دمياط الجديد يتفقد عددًا من المواقع الشرطية

فاجأ اللواء فيصل دويدار مساعد الوزير، مدير أمن دمياط اليوم، عددًا من أقسام الشرطة للاطلاع على سير العمل بها، حيث قام بزيارة لقسم شرطة رأس البر.

وأكد على مأمورى وضباط الأقسام بحسن معاملة المواطنين، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات الأمنية.

كما شدد على التعامل الجاد مع كل البلاغات بما يعزز من ثقة المواطنين في أجهزة الأمن ويدعم تلاحمهم معًا في مواجهة الإرهاب وتحقيق أمن الوطن، وخلال زيارته لقسم شرطة رأس البر تقابل مع عدد من المواطنين واستمع لشكواهم وبلاغاتهم وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.

كما فاجأ الخدمات الشرطية والتمركزات الأمنية وأطمئن على يقظة القوات واستنفار رجال الشرطة وتناول الحديث معهم عن حسن معاملة الجمهور واليقظة التامة بالخدمة والتصدى لأى خروج عن الشرعية بكل حسم، ووجه بأن تتواصل الحملات فى كل المحاور والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة، حيث أكد استمرار جهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها، وضرورة تفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكل الطرق المحاوروالميادين بالمحافظة، وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات.