محافظ كفرالشيخ يتابع استكمال أعمال محطة مياه دسوق الجديدة

تابع الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ ، اليوم السبت ، الانتهاء من أعمال مشروع محطة مياه دسوق الجديدة( الكشلة) مشدداً على تسليمها فى 15 أغسطس القادم رافقه اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق .

وتفقد المحافظ أقسام الموقع طلمبات المياه العكرة والطلمبات المرشحة والمروقات وصالة المرشحات الخاصة بالمحطة ” والتى يتم تجهيزها لتعمل بطاقة إنتاجية 1000 لتر /ثانية ، وتكلفة هذا المشروع 151 مليون جنيه على مساحة 7 أفدنة تحت إشراف شركة النصر للمبانى والإنشاءات ( إيجيكو ) ، حيث تخدم مدينة دسوق وقرى ( شباس الملح – محلة مالك- البدالة والعجوزين – كنيسة الصرادوسى – شابة – أبو زيادة – سنهور المدينة – شباس الشهداء – وبعد قرى مدينة فوه ) حوالى 500 ألف نسمة من المستفيدين بهذا المشروع، كما يضم المشروع أيضا مبنى محولات والطلمبات والمولد والمبانى الخدمية بمشروع محطة مياه دسوق الجديدة تحت إشراف شركة النصر للمبانى والإنشاءات .

وشدد المحافظ على الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى 15 أغسطس القادم 2015 م وتشغيلها لأعمال الغسيل والتجارب " التشغيل التجريب" .

وأكد المحافظ على ضرورة تركيب لوحة التحكم الكهربائية الموجودة بالموقع حتى يتم تشغيل المحطة فى موعدها وتابع المحافظ الجدول الزمنى لتنفيذ أعمال المحطة حتى التشعيل ، حيث يتم البدء فى تشغيل مهمات الكلور والشبه فى 27 يوليو الحالى والانتهاء من تركيب طلمبات كسح الروبة اليوم.

وتم الانتهاء من خط طرد المياه العكرة والمرشحة اليوم السبت ، وعمل القلابات البطيئة والسريعة والمروقات خلال يومين، وتركيب لوحة التشغيل ( لوحة التحكم) خلال 4 أيام ، كما يتم الانتهاء من تركيب العوامات بالخزان خلال 3 أيام وبدء العمل التجريبى خلال أسبوع من اليوم لتدخل المحطة التشغيل فى 15 أغسطس القادم .

كما تفقد المحافظ أعمال تدعيم وترميم أعمدة وقواعد مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، حيث يتم ترميم وتدعيم 137 عمودا تنفيذ شركة المقاولون العرب ووصلت نسبة التنفيذ 25% .