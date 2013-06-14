دفن 6 جثث مجهولة بمشرحة زينهم في مقابر الصدقة

كتب : خالد فهمي منذ 25 دقيقة

دفنت دار التشريح بمشرحة زينهم، مساء أمس، ست جثث مجهولة الاسم والعنوان في مقابر الصدقة، والتي عُثر عليها في الأسابيع الماضية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي وصل عددها الشهر الماضي إلى 66 جثة.

وبعد عدة مخاطبات من الطب الشرعي للنيابة العامة بسرعة صدور قرارت بدفن هذه الجثث بسبب كثرتها واختفاء معالمها، وهو ما يؤكد استحالة التعرف عليها من قِبل المواطنين الذين يبحثون عن ذويهم، أصدرت النيابة العامة الأسبوع قبل الماضي قرارا بدفن 6 جثث مجهولة، والأسبوع الماضي أصدرت 9 قرارت، وبالأمس أصدرت 6 قرارات لينخفض عدد الجثث المجهولة داخل المشرحة إلى 45 جثة في انتظار قرارات الدفن من النيابة العامة.