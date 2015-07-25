بالصور.. بدء تنفيذ مشروع أصدقاء المرور والبيئة بمشاركة مراكز شباب الدقهلية

افتتح صباح اليوم فعاليات تنفيذ مشروع أصدقاء المرور وأصدقاء البيئة وذلك بمشاركة (500 شاب وفتاة) من أعضاء الجوالة بمراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والإدارة العامة لمرور الدقهلية والوحدة المحلية لحى غرب المنصورة.

وأقيمت ندوة فعاليات التنفيذ لهذا المشروع بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بالمنصورة، تحت رعاية محافظ الدقهلية، حيث تم اختيار الشباب المشارك في هذا المشروع وتدريبهم من خلال الإدارة العامة للمرور برئاسة العميد نبيل عبد العظيم مدير الإدارة لتمكينهم من المشاركة والمساعدة لرجال المرور في تأدية واجبهم في تنظيم الحركة المرورية بالشوارع والميادين على مستوى مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

ويهدف المشروع لمشاركة الشباب وخلق وعي مروري ودعم روح الانتماء لدى الشباب أبناء المحافظة ، ويؤكد المشروع على منح مكافآت مالية للشباب المشاركين كما يتم منحهم زيًا موحدًا.

وأكد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، أن تلك الفكرة تعد الأولى من نوعها، ويتم تنفيذها لأول مرة في محافظة الدقهلية، بهدف دمج الشباب في قضايا المجتمع وخلق روح المبادرة لديهم لخدمة الوطن وتغريز روح الانتماء فى نفوسهم.

وقال محافظ الدقهلية، إننا في خندق واحد ولابد من تعاون الجميع، وأن نكون على قلب رجل واحد لأن الهدف من هذه المبادرة مساعدة رجل المرور والتيسير علي المواطنين فى حل الأزمة المرورية.



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