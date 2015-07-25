مدير أمن مطروح الجديد يبدأ عمله بشن حملة إزالات مكبرة بالشوارع

شهد اليوم الثاني من تولي اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية، منصبه مديرا لأمن مطروح، اليوم السبت، شن حملات إزالة مكبرة للإشغالات بالشوارع الرئيسية بمدينة مرسى مطروح، عقب جولته التفقدية بالمدينة مساء أمس، وذلك فور وصوله لتسلم مهام منصبه الجديد، وأسفرت الحملة عن إزالة عشرات الإشغالات والمخالفات وتحرير المحاضر.

شارك في الحملة بشارع الإسكندرية وشارع الجلاء أمام سوق ليبيا، عدد من قيادات المديرية بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسي مطروح والمسئولين المعنيين لتنفيذ إزالة التعديات الواقعة علي أراضي الدولة ومشاركة القوات اللازمة للتامين ( إدارة البحث الجنائي - الأمن العام -الأقوال الأمنية - الحماية المدنية - مجلس المدينة - قسم شرطة المرافق - إدارة قوات الأمن.

وتمكنت الحملة من إزالة 4 محلات مقامة بدون ترخيص علي أرض ملك الدولة والتحفظ على 64 حالة مضبوطات وتحرير57 محضر بيئة وإزالة 4 كشك بدون ترخيص و 14 فرش بائع متجول، و

>نالت جهود الحملة استحسان ورضا المواطنين لشعورهم بالتواجد الأمني الفعال وضبط الخارجين عن القانون، وأعربوا عن ثقتهم في أجهزة الأمن بالمديرية وقدرتها علي الحفاظ على الأمن والانضباط وفرض السيطرة الأمنية لصالح مواطني مطروح .



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حملة إزالة مكبرة في ثان أيام تولي مدير أمن مطروح الجديد عمله



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جانب من المضبوطات محملة على سيارات مجلس المدينة والشرطة



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إزالة الإشغالات من شوارع المدينة



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إزالة الإشغالات والتحفظ عليها



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إزالة الباعة الجائلين بتقاطع شارع الإسكندرية مع علم الروم



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المضبوطات التي تمت إزالتها من شوارع مرسى مطروح

- بالصور.. مدير أمن مطروح الجديد يتسلم عمله ويتفقد الخدمات بالشوارع