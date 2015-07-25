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خالد صلاح وأسرة اليوم السابع يحتفلون بحصول فيديو7 على جائزة يوتيوب الذهبية

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احتفل الاعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، ومجلس تحرير الموقع والصحيفة، بحصول موقع "7" - قناة "اليوم السابع" المصورة، على جائزة يوتيوب الذهبية، بعدما تخطت قناة الموقع على "يوتيوب" حاجز المليون مشترك.

اليوم السابع -7 -2015

وكللت جائزة موقع "يوتيوب"، مشوارًا من الانفرادات واللقطات الحصرية حققت ملايين المشاهدات ومعدلات قياسية فى التداول على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعدما تخطت صفحة "فيديو7" على "فيس بوك" حاجز الـ4 ملايين متابع.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>"فيديو 7" تحصد جائزة "يوتيوب الذهبية" بعد تخطيها حاجز المليون مشترك

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مصر 365

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