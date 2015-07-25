القوات العراقية تعتقل 11 من منفذى تفجير بنى سعد من أصل 14 مطلوبا بديالى

كشف قائد عمليات دجلة بالجيش العرقى الفريق عبدالأمير الزيدى إن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد عشر مطلوبا من منفذى تفجير السوق الشعبية بخان بنى سعد فى محافظة ديالى الذى تبناه تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال الزيدى - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إنه تم القاء القبض على 11 من منفذى تفجير بنى سعد من أصل 14 مطلوبا لقوات الأمن العراقية .. مشيرا إلى أن الموقوفين اعترفوا بارتكابهم الجريمة مؤكدا أن القوات عازمة على اعتقال المطلوبين الثلاثة الباقين.

ولفت الزيدى إلى أن 930 عائلة عراقية نازحة عادت إلى منازلها بناحية السعدية فى ديالي، وقال إن 690 عائلة نازحة كانت قد عادت إلى منازلها فى ناحية السعدية شمال شرقى بعقوبة، وأن 240 عائلة عادت اليوم الى الناحية.

وأضاف أن هناك تنسيقا عال المستوى بين القوات الأمنية والعوائل النازحة العائدة إلى مناطقها مشيرا إلى أن 500 عائلة أخرى ستعود يوم السبت المقبل بعد تدقيق أوراقهم الثبوتية أمنيا.

على صعيد متصل، ذكرت خلية "الإعلام الحربي" التابعة لوزارة الداخلية العراقية أن شرطة ديالى ألقت القبض على شبكة إرهابية مكونة من خمسة أفراد والمسئولة عن تفجير سوق قضاء بلدروز بسيارتين مفخختين خلال شهر رمضان الماضى الذى أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كانت سيارة مفخخة انفجرت فى سوق شعبية بخان بنى سعد مساء اليوم الأول لعيد الفطر المبارك لدى سنة العراق الجمعة وعشية احتفال الشيعة بالعيد؛ مما أسفر عن استشهاد 100 وإصابة 150 شخصا، بينهم سنة وشيعة وعدد من منتسبى القوات الأمنية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالعشرات من المحال التجارية والسيارات.. وتبنى تنظيم (داعش) التفجير الذى نفذه انتحارى بسيارة تحمل ثلاثة أطنان من المتفجرات.. وطالب وزير الداخلية العراقى بالإسراع فى إنهاء التحقيقات مع المتورطين الموقوفين فى التفجير الإرهابى.