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إخلاء سبيل مدير بالأوبرا بكفالة 500 جنيه لاتهامه بسب أستاذة بأكاديمية الفنون

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إخلاء سبيل مدير بالأوبرا بكفالة 500 جنيه لاتهامه بسب أستاذة بأكاديمية الفنون إخلاء سبيل مدير بالأوبرا بكفالة 500 جنيه لاتهامه بسب أستاذة بأكاديمية الفنون
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة وتحقيقات محمود الأحمداوى وكيل أول النيابة، بإخلاء سبيل "محمد.م" مدير الإعلام والعلاقات بالأوبرا بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف أستاذة بأكاديمية الفنون عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

بداية الواقعة كانت بتقديم أستاذة بأكاديمية الفنون ببلاغ لمباحث قسم شرطة الهرم، اتهمت فيه مدير الإعلام والعلاقات بدار الأوبرا بسبها وقذفها عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وقدمت ما يثبت إدانة المتهم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكانت مباحث الهرم قد ألقت القبض على "محمد.م" مدير العلاقات العامة بالأوبرا، بعد أن تم تحرير محضر ضده بإدارة الإعلام و التوثيق بوزارة الداخلية، بعد نشره عبارات سب وقذف وتشهير فى حق الشاكية.

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مصر 365