مميش: قناة السويس الجديدة قادرة على استقبال الجيل الرابع من السفن العملاقة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن مصر نجحت فى إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، وعبرت لأول مرة سفن عملاقة فى المجرى الملاحى الجديد للقناة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، والذى نطمه الفريق مميش بمبنى المحاكاة عقب نجاح تجربة عبور السفن التجريبى اليوم من الاتجاهين فى القناة الجديدة.

وقال مميش، إن التجربة التى شهدتها القناة اليوم كانت حساسة جدًا، ولكن قمنا بمراجعة كل الخطوات بدقة ولأول مرة تعبر سفن عملاقة القناة، وأصررت على أن تكون هناك ازدواجية فى العبور بالقرب من المنصة الرئيسية، لكى نقول للعالم: إن القناة جاهزة للعبور لجميع السفن.

وأشار مميش إلى أن هذا النجاح الذى تحقق فى القناة، بفضل الله أولا ثم الشعب المصرى، الذى مول هذا المشروع وللرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي نهدى له هذا النجاح.

وأكد مميش، أن التجربة التى تمت اليوم لم تحدث بها أى مشكلة أو خطأ، وتمت بشكل مرض جدا، وهذا يؤكد قدرة القناة الجديدة على استقبال الجيل الرابع من السفن العملاقة.

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