الرئيس يوجه محلب باتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار حادث "مركب الوراق"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واهتم بالتعرّف على ملابسات حادث غرق المركب النيلى بالوراق، والذى راح ضحيته عددًا من المواطنين.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على ضرورة مراعاة أسر الضحايا والمصابين، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، وتقديم الدعم المعنوى اللازم لهم.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن محلب أشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الحادث، والتى تضمنت صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعى، تتولى استقبال أهالى الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد محلب، تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء النقل، والبيئة، والرى، والداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهرى، مع إزالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على النهر وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يساهم فى ضمان سلامة النقل بنهر النيل وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان الحيوى المهم.