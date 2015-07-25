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بالفيديو.. صفحة الرئيس تدشن هاشتاج "مصر بتفرح" احتفالا بافتتاح القناة

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دشنت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مواقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، هاشتاج "#- بتفرح".


>وأضافت الصفحة الرسمية، فى تدوينة أخرى، صورة مكتوب عليها "شاركنا فرحة المصريين بـقناة السويس الجديدة? على الهاشتاج ?#‏مصر_بتفرح .

اليوم السابع -7 -2015

وتابعت: "أبعت صورتك على هاشتاج #مصر_بتفرح، أو #قناة_السويس_الجديدة، وسيتم نشرها على الحسابات الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى".

اليوم السابع -7 -2015

كما نشرت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحتوى على ردود أفعال المصريين حول افتتاح قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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