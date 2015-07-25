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محمد البيلي يطالب «السيسي» بطرح مشروعات استثمارية جديدة

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محمد البيلي يطالب «السيسي» بطرح مشروعات استثمارية جديدة محمد البيلي يطالب «السيسي» بطرح مشروعات استثمارية جديدة

محمد البيلي

طالب المهندس محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، الرئيس عبدالفتاح ، ورئاسة الوزراء، بالإعلان عن مشروعات اقتصادية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديد، والذي يتضمن فتح أفاق للعمل والتنمية في ، وفتح مجالات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للإستثمار والتنمية في كافة المجالات.

وقال البيلي، إن مصر في أحوج أن تشهد حزمة من المشروعات الإستثمارية والتنموية التي تحقق التنمية لها وتسهم في خروجها من أزمتها وجعلها في مصاف الدول الاقتصادية وأن تكون جاذبه للاستثمار لها، موضحًا أن مصر شهدت سنوات شديدة من الانحدار الاقتصادي تحاول أن تتعافي منه ولذا يجب علي الجميع التكاتف حول الدولة للخروج من أزمتها.

وأوضح المهندس محمد البيلي، أن التنمية الأقتصادية والمشروعات التي يجب أن تطرحها الدولة تخدم الطرفين فهي تساعد علي انتعاش الاقتصاد المصري، وتوفر فرص عمل للشباب تسهم في القضاء علي البطالة، وتساعد في انتعاش المجالات الأخري كالسياحة والتجارة، والجانب الثاني تحقق نجاح للحكومة في تنفيذ رؤيتها حول التنمية والإزدهار وتحقيق مطالب الشعب المصري التي نادي في ثوراته.

وشدد الخبير الاقتصادي، علي ضرورة أن تعلن الدولة عن مشاريع أخرى بحجم مشروع قناة السويس وبمدد زمنية محددة، مما يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر والسعي لاكتفاء مصر من كافة الجوانب الاقتصادية.

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