إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة ورجال أمن مدينة الإنتاج الإعلامى بكفالة

أخلت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إسلام ضيف سبيل الصحفيين الثلاثة وأمينى شرطة وفرد أمن بمدينة الإنتاج الإعلامى بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، وذلك بعد تبادل الطرفين الاتهامات بتعدى كل فريق على الآخر.

وقال الصحفيون الثلاثة وهم بسام أبو بكر وأحمد عبد اللطيف وبهاء الدرمللى - معدون بإحدى القنوات الفضائية - فى المحضر رقم 7462 جنح قسم أول أكتوبر لسنة 2015 أنهم عقب إنهاء إجراءات دخولهم من البوابة رقم 2 لمدينة الإنتاج، صرخ فيهم شخص يرتدى زيا مدنيا طالبا التوقف والعودة إليه لتفتيشهم وحينما استفسروا عن هويته رفض وتعدى عليهم بصحبة عدد من أمناء الشرطة بالضرب والسب.

وأضاف الصحفيون أنهم حينما حاولوا الدفاع عن أنفسهم قال لهم أمين الشرطة: "هوريكم أنا مين وهعلمكم الأدب"، واتصل بقسم شرطة أول 6 أكتوبر الذى حضرت منه قوة وألقت القبض عليهم بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، وتبين لاحقا أنه أمين شرطة بإدارة مفرقعات الجيزة وضمن قوة تأمين مدينة الإنتاج.

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