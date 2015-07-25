شهود مركب الوراق:"الصندل" أطلق 3 صافرات.. و"الدى جى" منع السائق من سماعها

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن تفاصيل جديدة بعد مناقشة عدد من الناجين فى حادث غرق أحد المراكب النيلية بمنطقة الوراق نتيجة حادث تصادم مع صندل محمل بالبضائع.

ودلت التحريات التى تمت بإشراف العميد محيى سلامة مفتش قطاع شمال الجيزة أن صندل البضائع أطلق 3 صافرات تحذير قبل وقوع حادث التصادم، وأن أصوات أغانى الدى جى منعت السائق من سماع تلك التحذيرات التى أطلقها السائق.

وأفادت التحريات بأن السائق كان مشغولا بالرقص وقت وقوع الحادث وأن بعض الأشخاص الذين كانوا على المركب قاموا بتحذيره قبل وقوع الحادث ولكنه لم ينتبه بسبب ارتفاع صوت أغانى الدى جى.

وكشفت التحريات أن نجل صاحب المركب لقى مصرعه فى حادث التصادم نتيجة الغرق، وأنه كان على متن المركب وكان يقوم بتحصيل أجرة النزهة النيلة والمقدره بـ5 جنيهات ثمن الرحلة.

وأفاد مصدر أمنى بأن صاحب المركب كان موجودا على الكورنيش وعندما شاهد الحادث استقل مركبا صغيرا فى محاولة لإنقاذ نجله ولم يعثر عليه وتمكن من إنقاذ السائق وفتاة و3 آخرين ونقلهم لمنطقة الكورنيش وفر هاربا.