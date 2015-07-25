مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بسوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران إثر اصطدام دراجة بخارية بسيارة ملاكى بدائرة مركز سوهاج.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بلاغا بوقوع حادث تصادم علي طريق المحاج - دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام المدعو أبو الفتوح على محمد على 24 سنة عامل، ويقيم بناحية الشيخ حمد دائرة المركز، بقيادة دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالسيارة رقم 30700 ملاكي سوهاج قيادة المدعو يحيى السيد لطفى سن 15 طالب ويقيم بذات الناحية.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة كل من قائد السيارة، وأحمد علي محمد علي سن 40 عامل ويقيم بذات الناحية.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفى، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية جراء الحادث، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11315 جنح المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.